Adana'da Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Yandı
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Sarıoğlu sokakta park halinde bulunan tarım işçilerini taşıyan otobüs, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangın, gece saatlerinde meydana geldi ve alevler çevreyi aydınlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise yangının neden çıktığını araştırıyor.
Adana'da tarım işçilerini taşımada kullanılan otobüs park halinde yandı. Alevler geceyi aydınlattı.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Sarıoğlu sokakta park halinde bulunan otobüs henüz nedeni bilinmeyen sebeple yandı.
Çıkan yangında 01 MB 6498 plakalı otobüs kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezi arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA