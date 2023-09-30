Haberler ›› Güncel ›› Adana'da Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Yandı

Adana'da Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Yandı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Sarıoğlu sokakta park halinde bulunan tarım işçilerini taşıyan otobüs, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangın, gece saatlerinde meydana geldi ve alevler çevreyi aydınlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise yangının neden çıktığını araştırıyor.