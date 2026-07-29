Adana'da tankerle çarpışan cipteki çift yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde tankerle çarpışan cipte yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Pozantı-Ulukışla kara yolu Şekerpınarı mevkisindeki bir tesisten çıkarak yola giren Mehmet G. (67) yönetimindeki 02 BG 666 plakalı cip ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 43 ADR 997 plakalı tanker çarpıştı.

Kazada cip sürücüsü Mehmet G. (67) ile eşi Tahide G. (60) yaralandı.

Yaralı çift, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan çift, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA