Haberler

Adana'da Taksiciler Uygulamayla Yolcu Taşıyan Sürücüyü Tehdit Etti

Adana'da Taksiciler Uygulamayla Yolcu Taşıyan Sürücüyü Tehdit Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da çok sayıda taksici, uygulamayla yolcu taşıyan bir sürücünün önünü kesip tehdit etti. Kadın yolcu panik yaşarken, araçtaki kamera fark edilince taksiciler kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA'da çok sayıda taksici, uygulamayla yolcu taşıyan sürücünün otomobilinin önünü kesti. İçlerinden biri araca binip sürücüyü tehdit ederken, kadın yolcu ise panik yaşadı. Taksiciler, araçtaki kamera olduğunu öğrenince kaçtı.

Kentte, gece saatlerinde taksi uygulamasıyla yolcu taşıyan sürücü, kadın yolcuyu otomobiline alıp belirtilen adrese doğru yola çıktı. Bir ara sokağa girdiklerinde çok sayıda taksici araçlarıyla, sürücünün önünü kesti. Taksicilerden biri otomobilin arka koltuğuna binip, sürücüyü tehdit ederek darbetmeye çalıştı. Sürücü sokaktan kaçmaya çalışırken, bir taksi de arkasından takip etti. Kadın yolcu ile sürücü paniğe kapılırken, yaşananlar araçtaki güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücünün araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine taksiciler, bölgeden ayrıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıl sır çözüldü

Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Boğazların düğümlendiği an

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

1 yıldır kayıptı! Kan donduran cinayete kurban gitmiş
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu

Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra bir ilk: Mezarlar açılıyor
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali