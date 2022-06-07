Taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

Taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. R.Y. idaresindeki 01 T 1502 plakalı taksi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AFZ 172 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Alaeddin Çoğal - Güncel Güncel Haberler

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