Kendisinden para isteyen dilenciyi bıçakladı

Adana'da otomobilini park eden bir sürücü, isteği reddettiği dilenciyle tartıştıktan sonra bıçakla yaraladı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralı dilenciyi hastaneye kaldırdı.

ADANA'da nehir kenarında otomobilini park edip bekleyen sürücü, kendisinden para isteyen dilenciyi çıkan tartışmada bıçakla yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Özdemir Sabuncu Bulvarı'ndaki Seyhan Nehri kıyısında meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir dilenci, nehrin kenarında bekleyen park halindeki otomobilin yanına giderek sürücüden para istedi. Sürücü para vermeyi reddedince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, araçtan inerek yanındaki bıçakla dilenciyi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
