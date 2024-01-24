Üye Girişi
Haberler

Adana'da sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adana'da sünger üretimi yapılan fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrika sahibi Halil B.'nin, depoyu kapattıktan sonra akrabasının düğününe gitmek için ayrıldığı, bir süre sonra yangının başladığı iddia edildi. Ekipler, depodaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'da sünger üretimi yapılan fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrika sahibi Halil B.'nin, depoyu kapattıktan sonra akrabasının düğününe gitmek için ayrıldığı, bir süre sonra yangının başladığı iddia edildi. Ekipler, depodaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Adana İtfaiye Adana Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title