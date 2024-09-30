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Adana'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Adana'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
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Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Kayarlı Mahallesi'ndeki kanalda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kayarlı Mahallesi Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Polis adana Suç

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