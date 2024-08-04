Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Kayarlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve dalgıç polisler cesedi kanaldan çıkardı.

Yapılan incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.