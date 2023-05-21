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Adana'da sulama kanalına düşen otomobilden 3 erkek cesedi çıktı

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilden 3 erkek cesedi çıktı

Güncel Haberler

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilden 3 erkek cesedi çıktı. Şahısların üzerinde kimlik bulunamazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, saat 16.30 sıralarında vatandaşlar sulama kanalında bir otomobil olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sualtı polisi, ters duran otomobili kontrol ettiklerinde içinde 3 erkek olduğunu fark etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erkek şahıslar hemen çıkartıldı ancak öldükleri belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan 3 şahsın isimleri tespit edilemedi. Cenazeler otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler

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