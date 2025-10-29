Adana'da Sulama Kanalına Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir otomobil sulama kanalına devrildi. Yaralanan sürücü, çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çotlu mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kısmen dolu sulama kanalına devrildi.
Yaralanan sürücü vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel