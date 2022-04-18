Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

E.Ç. idaresindeki 01 AIC 150 plakalı otomobil, Yeşil Bulvar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Z.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Otomobil, Sarıçam, Adana, Güncel, Haberler

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