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Adana'da Su Alan Balıkçı Teknesi Battı

Adana'da Su Alan Balıkçı Teknesi Battı
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde su alan bir balıkçı teknesi battı. Olayda teknede bulunan 8 kişi ve kaptan, çevredeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Tekne, kaptanın ihbarıyla sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi sonrası battı.

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde su alan balıkçı teknesi battı. Teknede bulunanlar çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay, önceki gün ilçe açıklarında meydana geldi. Avlanırken bilinmeyen nedenle su alan balıkçı teknesi, batmaya başladı. Teknenin kaptanı sahil güvenlik ekiplerine haber vererek yardım istedi. Bu sırada çevrede avlanan diğer tekneler de su alan teknenin yakınına geldi. Teknede avlanan 8 kişi ile kaptan, sahil güvenlik botu ile diğer teknedekiler tarafından tahliye edilerek karaya götürüldü. Su alan tekne ilerleyen dakikalarda battı. Yaşanan anlar başka bir teknedeki balıkçı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ceyhun ÖZER-Kamera: Ceyhan,(ADANA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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