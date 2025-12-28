Haberler

Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde, husumet dolayı tartışan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Veli Aslandağ yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı F.B. ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sokakta tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi, cinayet zanlısı ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Toros Mahallesi'ndeki sokakta dün gece saatlerinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Veli Aslandağ (21) ile F.B. (29) tartıştı.

Tartışma sırasında F.B. tabancayla Aslandağ'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan incelemede, Aslandağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, cinayet zanlısı F.B. ve yanındaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

