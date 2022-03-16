Adana'da sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa teslim edildi - Haberler

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Adana'da sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa teslim edildi

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa teslim edildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, sokakta başıboş bulunan pitbull, barınakta koruma altına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, sokakta başıboş bulunan pitbull, barınakta koruma altına alındı.

Gürsel Paşa Mahallesi'nde başıboş gezen yasaklı pitbull ırkı köpeği gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınan köpek, barınağa teslim edildi.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Gürsel paşa Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

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