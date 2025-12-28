Kavgada tabancayla vurularak öldürüldü

ADANA'da sokakta iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Veli Aslandağ (21) hayatını kaybetti. Polis, Fatih B. (29) ile olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün gece saatlerine Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Aslandağ daha önce kavga ettikleri gerekçesiyle husumetli olduğu Fatih B. ve beraberindekilerle, sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Aslandağ, karşı gruptaki bir şüphelinin tabancasıyla vuruldu. Veli Aslandağ kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Aslandağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Veli Aslandağ'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih B. ile olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 4 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.