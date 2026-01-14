Feke'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Adana'nın Feke ilçesinde bir evde sobadan kaynaklanan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Feke ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Deremansurlu Mahallesi'nde C.A'ya ait evde sobadan kaynaklanan yangın çıktı.
C.A, beraberindekilerle evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören - Güncel