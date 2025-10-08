Haberler

Adana'da Şizofreni Hastası, Sağlık ve Polis Ekibine Saldırdı

Adana'da, şizofreni hastası bir birey, kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ve polis ekibine taş ve bıçakla saldırdı. Özel harekat ekibi, saldırıya karşılık vererek hastayı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, polis ve sağlık ekibi, uyuşturucu bağımlısı ve şizofreni hastası E.D'yi (37) mahkeme kararıyla Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürmek için merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki evine gitti.

Polis ve sağlık ekibi eve girdikleri sırada E.D'nin taşlı saldırısına uğradı.

Bunun üzerine adrese özel harekat ekibi sevk edildi.

Özel harekat ekibi, elindeki iki bıçakla kendilerine saldırmaya çalışan E.D'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Etkisiz hale getirilen E.D, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan olay anı polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
