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Adana'da Şizofreni Hastası Balkonundan Düştü

Adana'da Şizofreni Hastası Balkonundan Düştü
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Adana'da şizofreni hastası 44 yaşındaki Harun Akçay, 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da yarı çıplak halde 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen şizofreni hastası Harun Akçay (44), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Harun Akçay, yarı çıplak halde 6'ncı kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Apartmanın altındaki lokanta çalışanlarının ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akçay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akçay'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polise ifade veren Akçay'ın eşinin, "Eşim şizofreni hastası. Daha önce de ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmüştü" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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