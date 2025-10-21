Adana'da Silahlı Soygun: İki Akaryakıt İstasyonu Hedef Alındı

Adana'da 2 kişinin 2 akaryakıt istasyonunda silahlı soygun gerçekleştirmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gece saatlerinde giden motosikletli ve kasklı 2 kişi, tabancayla buradaki görevliyi tehdit ederek cebindeki parayı gasbetti.

Daha sonra zanlılar, yakındaki başka bir akaryakıt istasyonuna da giderek buranın market bölümüne girdi.

Zanlılar, burada görevli çalışanı tabancayla tehdit ederek bir miktar para alıp kaçtı.

İşçilerin ihbarı üzerine 2 istasyona da polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kameralarınca da kaydedilen silahlı soygunları gerçekleştiren 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bir istasyonda çalışanın cebindeki, diğerinde de kasadaki parayı aldılar

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülere göre, motosikletle akaryakıt istasyonuna giden 2 şüpheli buradaki çalışanı tabancayla tehdit ederek görevlinin cebinden çıkardığı parayı alıp uzaklaşıyor.

Daha sonra diğer akaryakıt istasyonunun market bölümüne giren 2 şüpheliden 1'i işçiye tabanca doğrultup paraları vermesini istiyor. İşçi, kasadaki paraları ve raftan aldığı bir karton sigarayı diğer zanlının uzattığı poşete koyuyor. Bu sırada elinde tabanca bulunan zanlı sigarayı poşetten çıkarıp tezgahın üzerine bırakıyor. Diğer şüpheli ise raftan çikolata alıp arkadaşıyla kaçıyor.