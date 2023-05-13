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Adana'da silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Adana'da silahlı saldırı güvenlik kamerasında

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaldırımdaki bir kişiye silahlı saldırı düzenlenmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaldırımdaki bir kişiye silahlı saldırı düzenlenmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde Mehmet Y. (21) kaldırımda arkadaşlarıyla konuştuğu sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancadan çıkan kurşunun başını sıyırdığı Mehmet Y. yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Y. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına, kaldırımda arkadaşlarıyla konuşan Mehmet Y'nin silahlı saldırıya uğraması, yere düşmesi ve çevredekilerin kaçışması yansıdı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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