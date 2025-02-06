Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde Gürselpaşa Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Saltuk Buğra Keçebaş, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Gürselpaşa Mahallesi'nde, Saltuk Buğra Keçebaş'a, evinin önünde aracından indiği sırada bir kişi tabancayla ateş açtı.
Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Keçebaş, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.