Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki Hakan Aksoy, otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Hakan Aksoy'a (37), bir kişi otomobilden silahla ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aksoy'un, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı 34 EHG 593 plakalı aracı Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.
Araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi.
Ekipler, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.