Adana'da silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Kavga sırasında silahlarla birbirlerine ateş açan gruplar arasında çıkan olayda Adnan Omay ve Aydın Daş yaralandı. Ancak hastaneye kaldırılan Omay ve Daş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde bulunan 30 kovanı incelemek için soruşturmayı sürdürüyor.