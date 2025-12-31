Haberler

Kahvehaneci 'Hasımlarınız var bizi tehlikeye düşürüyorsunuz' diye uyarınca çıkan kavgada 2 arkadaş öldürüldü

Adana'da bir kahvehanede meydana gelen silahlı kavgada Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak hayatını kaybederken, kavganın çıkmasına neden olan iş yeri sahibi Kafur U. dahil 11 kişi tutuklandı. Olayda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

ADANA'da kahvehanede Tolgahan Akyüz (25) ile arkadaşı Berdan Balsak'ın (22) öldürüldüğü silahlı kavgaya karıştığı belirlenen iş yeri sahibi Kafur U. (61) ile 10 şüpheli tutuklandı. Kafur U.'nun, Akyüz ile Balsak'a, "Hasımlarınız var. Buraya girip, çıkmanız bizi de tehlikeye düşürüyor. Size oyun yok" dediği, kavganın bu nedenle çıktığı belirtildi.

Olay, 27 Aralık'ta saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Kafur U., kahvehanesine oyun oynamaya gelen Tolgahan Akyüz ile arkadaşı Berdan Balsak'ı iş yerine almak istemeyince aralarında tartışma çıktı. Kahvehanedekilerin de karışmasıyla büyüyen tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüştü. İş yerinin üst katından tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı. Silahlardan çıkan kurşun ve saçmalar baş ve göğsüne isabet eden Akyüz ile göğsünden vurulan Balsak, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİLER ADRESLERİNE YAPILAN BASKINLA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kafur U.'nun da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin kimliklerini belirledi. Kafur U.'nun olay günü Akyüz ile Balsak'a "Sizin hasımlarınız var. Buraya girip, çıkmanız bizi de tehlikeye düşürüyor. Size oyun yok" dediği, kavganın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

Polis, Kafur U.'nun yanı sıra kavgaya karıştığı belirlenen Bekir A. (23), Ömer U. (19), Yavuz U. (38), Yılmaz U. (41), Aydın K. (46), Ramazan A. (48), İsmail A. (41), Diyar K. (20), Kansu S. (18), Onur U.'yu (34) adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

BALİSTİK İNCELEME YAPILACAK

Emniyetteki sorgularında silahları kendilerinin kullanmadığını öne süren 11 şüpheli, işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ele geçirilen silahlar ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Balistik incelemenin ardından silahları kimin kullandığının belirleneceği bildirildi.

