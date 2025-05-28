Adana'da Silah ve Kaçak Alkol Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Adana'da Silah ve Kaçak Alkol Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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Adana'da polis ekipleri, silah ticareti yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 6 silah, el yapımı patlayıcı ve 2 bin 320 litre kaçak etil alkol ele geçirdi. İki şüpheli tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 silah, el yapımı patlayıcı ve 2 bin 320 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle M.K. ve T.K'yi takibe aldı.

Takip sonucu zanlılara ait 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde, 4 av tüfeği, Kalaşnikof marka tüfek, tabanca, 375 mermi, el yapımı patlayıcı, çelik yelek, kar maskesi, 2 bin 320 litre kaçak etil alkol ve POS cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.K. ve T.K, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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