Adana'da kaçak silah ticareti yaptığı öne sürülen sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde kiraladığı evde kaçak silah ticareti yaptığı tespit edilen M.Ç., 10 yıl hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kiraladığı evde kaçak silah ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 10 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık M.Ç. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, ihbar üzerine polis ekiplerince M.Ç'nin Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde kiraladığı evde arama yaptığı belirtildi.

Aramada, torba içinde 8 tabanca, 7 şarjör ve çok sayıda tabanca mermisi bulunduğunu, M.Ç'nin cep telefonunda da kaçak silah satışına ilişkin yazışmaların yer aldığını anlatan savcı, sanığın üst aramasında da silah ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 7 bin 70 lira ele geçirildiğini ifade etti.

Savcı, evde ayrıca silah imalatında kullanılan malzemelerin bulunduğunu bildirerek, M.Ç'nin "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık M.Ç, savunmasında, hakkındaki suçlamayı reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 10 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
