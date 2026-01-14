Haberler

Evde Kalaşnikof piyade tüfeği ile el bombası ele geçirildi; 4 tutuklama

Güncelleme:
Adana'da bir evde düzenlenen operasyonda Kalaşnikof tüfeği, el bombası ve mermiler ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

ADANA'da polisin operasyon düzenlediği evde Kalaşnikof piyade tüfeği ile el bombası ve 47 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde A.U.'ya (40) ait evde silah ve çok sayıda mühimmat olduğu bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, Kalaşnikof piyade tüfeği, 47 uzun namlulu tüfek mermisi, el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Evde bulunan A.U., Y.C. (44), S.C. (17) ve C.C. (18) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
