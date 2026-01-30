Adana'da Sağanak Yağış: Yollar Su Bastı, Ev ve İş Yerleri Sular Altında Kaldı

ADANA'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından dün akşamdan itibaren kent genelinde sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış sabah etkisini artırırken, yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. MGM, ilerleyen saatlerde metrekareye 75 kilograma ulaşabilecek çok şiddetli yağış uyarısında bulundu.