Adana'da Etkili Rüzgar Ağaçları Devirdi
Adana'da etkili olan rüzgar bazı ağaçları devirirken, bir evin çatısını ve bir caminin minaresini de salladı. Belediye ekipleri ağaç parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.

ADANA'da etkili olan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar araçların üstüne devrildi. Bir evin çatısını uçuran rüzgar, bir caminin de minaresini salladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından sabah saatlerinde kentte rüzgar etkili oldu. Kent genelinde üzerine düşen ağaçlar nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine sevk edilen belediye ekipleri, ağaç parçalarının kaldırılması için çalışma başlattı. Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir evin çatısı uçarak elektrik direğinin üstüne düştü. Aynı ilçedeki Yeşiloba Mahallesi'nde de bir caminin minaresi rüzgarın etkisiyle sallandı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
