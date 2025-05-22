Adana'da Sıcak Hava Gençleri Sulama Kanallarına Sürüklüyor

Adana'da Sıcak Hava Gençleri Sulama Kanallarına Sürüklüyor
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Adana'da sıcaklık 36 dereceye ulaşırken, fırıncılar soğuk su ile serinlemeye çalışırken, gençler sulama kanallarında boğulma tehlikesine aldırmadan yüzüyor. Gençlerden bazıları, tehlikeli yüzmenin ardında hiçbir korkularının olmadığını ifade ediyor.

Adana'da sıcaklık 36 derece... Fırıncılar soğuk suyla, gençler yüzerek serinlemeye çalışıyor

Ölüm tehlikesine rağmen kanalda yüzen genç:

"Boğulursak da Allah'ın emri"

ADANA - Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı 36 dereceye ulaştı. Fırıncılar soğuk su içerek serinlerken gençler sulama kanallarında boğulma tehlikesine aldırış etmeden yüzmeye başladı.

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Adana'da gölgede sıcaklık 32 derece olarak ölçülürken park ve bahçelerdeki termometreler 36 dereceyi gösterdi. Yüksek nem oranlarıyla birlikte hissedilen sıcaklık daha da artarken fırın başında çalışan ustalar ise odun ateşinde 80-90 derecede çalışıyor.

"Soğuk su ile serinliyoruz"

Saat başı ekmek pişiren ustalar geri kalan molalarda ise soğuk su içerek serinliyor. Fırıncı Can Delibalta, "Kabusumuz olan sıcaklıklar başladı. Allah bütün meslektaşlarımıza ve dışarıda çalışanlara yardım etsin. Bizim işimiz bu ve çalışmaya mecburuz. Dışarısı 35 dereceyken burası 70 dereceyi aşıyor. Soğuk su ile serinliyoruz" dedi.

Kanalda yüzme sezonu başladı

Sıcak havaları fırsat bilen gençler ise her yıl onlarca kişinin boğulduğu sulama kanallarına girmeye devam ediyor. Kanala giren gençlerden Cavit Coşkuner (16), "Adana çok sıcak ve bizde burada yüzüyoruz. Havuza verecek paramız yok. Tehlikeli ama biz yüzmeyi biliyoruz. Biz burada boğulmuyoruz, boğulursak da Allah'ın emri" ifadelerini kullandı.

Ali Yılmaz isimli başka bir genç ise ölümden korkmadığını söyleyerek, "Hava sıcak olduğu için gelip yüzüyoruz. Biz yüzme biliyoruz, boğulmuyoruz. Ölmekten de korkmuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Güncel
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