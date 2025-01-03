Adana'da Seyir Halindeyken Tır Alev Aldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü, yangını fark ederek aracı güvenlik şeridine çekti ve yardım istedi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
T.A. idaresindeki 27 HM 766 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karakütük mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın dolayısıyla tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel