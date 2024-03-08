Adana'da seyir halindeki cip alev aldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan cip, kullanılamaz hale geldi.

Pozantı- Akçatekir kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 EDN 437 plakalı cip, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Aracını sağa çeken sürücü ile beraberindeki 4'ü çocuk 6 kişi cipten indi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında cip, kullanılamaz hale geldi.