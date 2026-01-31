Haberler

Adana'da devrilen ağacın dalları, seyir halindeki aracın ön camına saplandı

Adana'da devrilen ağacın dalları, seyir halindeki aracın ön camına saplandı
Adana'da hafif ticari aracın üzerine devrilen ağaç, ön camına saplandı. Olayda yaralanan olmazken aracın hasar gördüğü bildirildi.

ADANA'da seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrilen ağacın dalları, ön cama saplandı. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Çukurova Üniversitesi yönüne seyir halinde olan 01 AJU 616 plakalı hafif ticari aracın üzerine, iki gündür etkili olan yağışlı hava nedeniyle kökü zayıflayan yol kenarındaki ağaç devrildi. Ağacın kopan dalları, aracın ön camına saplandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
