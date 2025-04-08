Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi

Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Netanyahu'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın

Trump'ın Erdoğan'la arasındaki "Suriye" anısı olay: Belki de benimdir
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş

İBB, milyonlarca liralık ihaleyi sokak arasındaki bu işletmeye vermiş

Adana'da Servis Minibüsünde Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir servis minibüsünde iş arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan 22 yaşındaki Mehmet Salih K. hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli için polis çalışma başlattı.

Adana'da servis minibüsündeki tartışmada boğazından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, bir kebapçıda çalışan Mehmet Salih K'nin (22) mesai sonrası evine gitmek için bindiği servis minibüsünde, iş arkadaşı R.H. tarafından tartışma sonucu boğazından bıçaklandığını belirledi.

Ağır yaralanan Mehmet Salih K'nin ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı tespit edildi.

Polis, olayın ardından mahallenin ara sokaklarına kaçan şüpheli R.H'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.