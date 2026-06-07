Adana'da nehre giren genç boğuldu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren 17 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf Kasım boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sualtı ekipleri gencin cesedini nehirden çıkardı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde serinlemek için nehre giren genç boğuldu.
Suriye uyruklu Yusuf Kasım (17), arkadaşlarıyla Seyhan Nehri kıyısına gitti.
Serinlemek için nehre giren Kasım'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekiplerin nehirden çıkardığı Kasım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç