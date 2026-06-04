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Serinlemek için girdiği çayda kaybolan Ömer, 5 gündür aranıyor

Serinlemek için girdiği çayda kaybolan Ömer, 5 gündür aranıyor
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan Ömer Alptekin'i arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Ömer Alptekin'i (25), arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor.

Karaisalı ilçesinde 31 Mayıs günü Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Ömer Alptekin, saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alptekin'in bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalardan günlerdir herhangi bir sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, 5'inci gününde, bugün yeniden başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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