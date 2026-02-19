Kozan'da yol çöktü
Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Gökgöz Mahallesi'nden Andırın Barajı'na ulaşım sağlayan yol çöktü. Ekipler, kullanılmaz hale gelen yolda çalışma başlattı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde Gökgöz Mahallesi'nden Andırın Barajı'na ulaşımı sağlayan yol, sel nedeniyle çöktü.
İlçede dün etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı. Oluşan sel nedeniyle, Gökgöz Mahallesi'nden Andırın Barajı'na ulaşım sağlayan yol çöktü. Ekipler, kullanılamaz hale gelen yolda çalışma başlattı.
Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı