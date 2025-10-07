Adana'da Şeker Yüklü Panelvan Devrildi
Adana'nın Sarıçam ilçesinde kontrolü kaybeden bir panelvan devrildi. Yaralanan olmadığı kazada, araçtaki şekerler yola savruldu ve trafik aksadı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan şeker yüklü panelvan devrildi.
Kürkçüler Mahallesi D-400 Karayolu'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AZJ 730 plakalı panelvan devrildi.
Sürücünün yaralanmadığı kazada araçtaki çay şekerleri yola savruldu.
Araçta hasara neden olan kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel