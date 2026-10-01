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Adana'da sebze halinde yangın; 22 iş yeri zarar gördü

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Adana'da sebze halinde yangın; 22 iş yeri zarar gördü
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ADANA'da sebze halindeki bir iş yerinde çıktıktan sonra çevresindeki 21 iş yerine de sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

ADANA'da sebze halindeki bir iş yerinde çıktıktan sonra çevresindeki 21 iş yerine de sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, 22 iş yeri zarar gördü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Sebzelerin depolandığı alanda çıkan, plastik kasalar nedeniyle hızla büyüdü. Alevler, bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) destek için adrese yönlendirildi. Ekipler, alevlere köpüklü ve tazyikli sularla müdahale ederken, hal esnafı da yangının henüz ulaşmadığı yerdeki plastik kasaları uzaklaştırarak çalışmalara yardım etti.

22 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında 22 iş yerinin zarar gördüğü öğrenildi. İş yerlerinde soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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