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Adana'da SASA Polyester fabrikasında yangın: 2 yaralı

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Adana'da SASA Polyester fabrikasının şantiye bölümünde çıkan yangında 2 işçi yaralandı. Yangın sonucunda fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok bölgesinden görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Adana'da SASA Polyester fabrikasında yangın: 2 yaralı

ADANA - Adana'da SASA Polyester fabrikasının şantiye bölümünde bulunan işçileri kaldığı yatakhanede çıkan yangın korkuttu. Yangında 2 işçi yaralanırken fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok bölgesinden görüldü.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan SASA Polyester fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikanın şantiye bölümünde işçileri kaldığı yatakhanede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle etrafı alevler sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

"Yükselen dumanlar kentin birçok yerinden görüldü"

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etmeye başladı. Kentin birçok noktasında fabrikadan yükselen yangın dumanları görüldü. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmaları sonrasında yangın güçlükle söndürüldü.

Yangında fabrikada çalışan 2 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Güncel

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