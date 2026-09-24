Adana'da sanığa husumetlisini av tüfeğiyle yaralamaktan 6 yıl 3 ay hapis verildi

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetlisini av tüfeğiyle ağır yaralayan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.A. (31) ile müşteki C.B. (33) ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu belirtti.

Sanığın 13 Nisan 2025'te müştekiyi telefonla arayarak tekrar alacağını istediğini anlatan savcı, ikilinin telefonda tartıştığını ifade etti.

Savcı, tartışmanın ardından sanığın gece vakti motosikletle müştekinin Anadolu Mahallesi'ndeki ikametine gittiğini belirtti.

İkili arasında çıkan kavgada A.A'nın av tüfeğiyle C.B'ye 2 el ateş ederek karın ve bacak bölgesinden ağır yaraladığını ve olay yerinden kaçtığını ifade eden savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.A. olay günü alacağını istediği C.B'nin kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Olay günü havaya ateş ettiğini savunan A.A, "C.B'yi kimin yaraladığını bilmiyorum. Müştekiyi hedef alarak ateş etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Müşteki C.B. ise sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, direkt kendisini hedef alarak ateş eden A.A'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA