Adana'da şalgam tesisindeki makineye el ve ayağını kaptıran işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir şalgam üretim tesisinde temizlik yaparken makineye el ve ayağını kaptıran 22 yaşındaki işçi Sami Can, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da şalgam üretim tesisindeki makineye el ve ayağını kaptırması nedeniyle yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Sarıçam ilçesindeki tesiste çalışan Sami Can (22), 14 Şubat'ta temizlik yaptığı havuç yıkama ve doğrama makinesine sol el ve ayağını kaptırdı.

Yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Can, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

