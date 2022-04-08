ADANA'DA SAKIP SABANCI İÇİN MEVLİT OKUTULDU - Haberler

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ADANA'DA SAKIP SABANCI İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERHUM iş insanı Sakıp Sabancı'nın ölümünün 18'inci yılında ailesi tarafından Adana Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okutuldu.

ADANA (DHA) - MERHUM iş insanı Sakıp Sabancı'nın ölümünün 18'inci yılında ailesi tarafından Adana Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okutuldu.

2004 yılında yaşama veda eden iş insanı Sakıp Sabancı için . Sabancı Ailesi tarafından okutulan mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Cemaat, namaz öncesi okunan Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim'i dinledi. Ardından merhum Sabancı için dualar okudu. Cuma namazından çıkan vatandaşlara da şeker dağıtıldı.

ADANA'DA SAKIP SABANCI İÇİN MEVLİT OKUTULDU

ADANA'DA SAKIP SABANCI İÇİN MEVLİT OKUTULDU

ADANA'DA SAKIP SABANCI İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sabancı Merkez Camii, Sakıp Sabancı, Adana, Güncel, Haberler

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