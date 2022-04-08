ADANA'DA SAKIP SABANCI İÇİN MEVLİT OKUTULDU

ADANA (DHA) - MERHUM iş insanı Sakıp Sabancı'nın ölümünün 18'inci yılında ailesi tarafından Adana Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okutuldu.

2004 yılında yaşama veda eden iş insanı Sakıp Sabancı için . Sabancı Ailesi tarafından okutulan mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Cemaat, namaz öncesi okunan Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim'i dinledi. Ardından merhum Sabancı için dualar okudu. Cuma namazından çıkan vatandaşlara da şeker dağıtıldı.