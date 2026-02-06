Adana'da bir evde 8 bin 180 sahte tıbbi ilaç ele geçirildi

ADANA'da bir eve düzenlenen operasyonda sahte 8 bin 180 tıbbi ilaç ile 5 tıbbi malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bir evde, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde kaçak faaliyetler yürütüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 8 bin 180 tıbbi ilaç, 5 tıbbi malzeme ile kayıt defteri ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi ve satılması' suçundan tutuklandı.