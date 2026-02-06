Haberler

Adana'da bir evde 8 bin 180 sahte tıbbi ilaç ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir eve gerçekleştirilen operasyonda, sahte 8 bin 180 tıbbi ilaç ve 5 tıbbi malzeme bulundu. Gözaltına alınan M.A., mahkemece tutuklandı.

ADANA'da bir eve düzenlenen operasyonda sahte 8 bin 180 tıbbi ilaç ile 5 tıbbi malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bir evde, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde kaçak faaliyetler yürütüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 8 bin 180 tıbbi ilaç, 5 tıbbi malzeme ile kayıt defteri ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi ve satılması' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu