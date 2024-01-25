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Adana'da sahte doktor yaka kartı takan kadın gözaltına alındı

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Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olduğunu iddia eden kadının sahte yaka kartı takması üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadın gözaltına alındı.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi.

Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan C.S. (26) Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adana Güvenlik Suç Sağlık Güncel Haberler

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