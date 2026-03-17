Adana'da 136 sahte araç plakası ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda sahte 136 araç plakası ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı. Operasyonda çeşitli kaçakçılık malzemeleri de bulundu.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 136 sahte araç plakası ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte araç plakası basıldığı belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 136 sahte plaka, mühür, 3 karekod basım cihazı, plaka presleme makinesi, 2 boyama silindiri, 2 bin 100 harf ve rakam kalıbı, 19 plaka tablası, 710 boş plaka ile 31 uyuşturucu etkili hap ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapılması polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

