Adana'da 136 sahte araç plakası ele geçirildi
Adana'da düzenlenen operasyonda sahte 136 araç plakası ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı. Operasyonda çeşitli kaçakçılık malzemeleri de bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte araç plakası basıldığı belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde 136 sahte plaka, mühür, 3 karekod basım cihazı, plaka presleme makinesi, 2 boyama silindiri, 2 bin 100 harf ve rakam kalıbı, 19 plaka tablası, 710 boş plaka ile 31 uyuşturucu etkili hap ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapılması polis kamerasınca kaydedildi.