Adana'da sahipsiz köpeklerden uzaklaşırken düşen kişi yaşamını yitirdi - Haberler

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Adana'da sahipsiz köpeklerden uzaklaşırken düşen kişi yaşamını yitirdi

AA - Yusuf Tunur - Güncel
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Adana'da sahipsiz köpeklerden uzaklaşırken düşen kişi yaşamını yitirdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde korktuğu sahipsiz köpeklerden uzaklaşırken düşerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde korktuğu sahipsiz köpeklerden uzaklaşırken düşerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 6 Mayıs'ta İnönü Mahallesi'nde iş yerinin önünde duran Oktay Tokmak (44), bir grup sahipsiz köpeği görünce korktu. Köpeklerden geri geri yürüyerek uzaklaşmaya çalışırken dengesini yitiren Tokmak, düşerek başından yaralandı.

Kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınan Tokmak, yaşamını yitirdi.

Tokmak'ın cenazesi Ceyhan'da Nazımbey Yeniköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA / Yusuf Tunur - Güncel

Ceyhan, Mayıs, Adana, Güncel, Haberler

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