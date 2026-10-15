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Adana'da sağanak; yollar göle döndü

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Adana'da sağanak; yollar göle döndü
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KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDUAdana’da sabah erken saatlerde başlayan sağanak ve fırtına kent genelinde hasara yol açtı.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Adana'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak ve fırtına kent genelinde hasara yol açtı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Alparslan İlkokulu'nun çatısı yerinden söküldü. Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki Şehit Ercan Sancar İlkokulu'nda öğrenciler su birikintisi nedeniyle okula girmekte güçlük çekti. Gürselpaşa Mahallesi'nde kuvvetli rüzgarda yerinden sökülen otomatik kapı, üzerine düştüğü otomobile zarar verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Ziyapaşa Mahallesi'nde de rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, bir aracın üzerine devrildi.

ALT GEÇİDİ SU BASTI

Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda bulunan Valilik alt geçidi, şiddetli yağış nedeniyle su basması sonucu geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Yağışın sona ermesinin ardından belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma yaparak suları tahliye etti. Kapanan yollardaki ulaşım yeniden trafiğe açıldı. Kentte sağanak nedeniyle yaşanan olumsuzluklar sona erdi.

Gülşah ATICI-Yusuf YILDIZ/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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