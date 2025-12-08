Adana'da Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi
Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin güney kesimlerinde yollar suyla doldu, sürücüler ve öğrenciler zor anlar yaşadı.
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı sonrası Adana'da 2 gündür aralıklarla yağmur etkisini sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde kentin güney mahallerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlar ile sabah saatlerinde okula giden öğrenciler de zor anlar yaşadı.
