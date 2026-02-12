Haberler

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Adana'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bu durum, yayalar ve sürücüler için zorluklar yarattı. Belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle bazı yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
